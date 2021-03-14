В Новосибирске 18 парапланеристов отметили Масленицу в небе

Соревнования длились 5 часов. Фото: скриншот из видео.

В Новосибирске 13 марта прошли соревнования парапланеристов под названием «Сибирская весна». Это было первое состязание этого сезона.

— Изначально должны были приехать люди из Томска и Новосибирска. В итоге сегодня выяснилось, что будут только местные пилоты. Нас было 18 человек. Мы собрались и поехали на Лысую гору в Тогучинском районе, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов, новосибирский парапланерист.

Суть соревнований при спуске с горы на параплане четко попасть в мишень, которая лежит на снегу. Ее диаметр 30 метров. У каждого пилота 5 попыток, и только 4 идут в зачет.

— Соревнования длились 5 часов. Все осложнял сильный ветер. Он гонял парапланеристов то вверх, то вниз. Несмотря на это, пилотам удалось преодолеть это «испытание», — говорит сибиряк.

В самом конце были подведены итоги. Места распределились следующим образом:

1. Толокольников Алексей

2. Михеев Сергей

3. Перов Александр

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