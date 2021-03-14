«Какая красота»: космонавт сфотографировал Новосибирск за минуту до рассвета

Посмотрите какая красота! Фото: Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков порадовал своих подписчиков завораживающим кадром. Мужчина заснял сверху сибирские города и выложи кадр в «Инстаграм».

— Доброе утро Барнаул, Новосибирск, Томск, Кемерово! Успел заснять вас за несколько минут до рассвета, — пишет Сергей в социальных сетях.

На кадре все идеально. Нет никакой городской суеты, больших сугробов, спешащих прохожих. Все тихо и спокойно. Только небо и огни.

Сибиряки поблагодарили Сергея за такую фотографию:

— Привет вам из Новосибирска и спасибо за фото!

— Какая красота!

— Спасибо за чудесное фото.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.