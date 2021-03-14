«Какая красота»: космонавт сфотографировал Новосибирск за минуту до рассвета

Посмотрите какая красота! Фото: Сергей Кудь-Сверчков/Роскосмос
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков порадовал своих подписчиков завораживающим кадром. Мужчина заснял сверху сибирские города и выложи кадр в «Инстаграм».
— Доброе утро Барнаул, Новосибирск, Томск, Кемерово! Успел заснять вас за несколько минут до рассвета, — пишет Сергей в социальных сетях.
На кадре все идеально. Нет никакой городской суеты, больших сугробов, спешащих прохожих. Все тихо и спокойно. Только небо и огни.
Сибиряки поблагодарили Сергея за такую фотографию:
— Привет вам из Новосибирска и спасибо за фото!
— Какая красота!
— Спасибо за чудесное фото.
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