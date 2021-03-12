Цена бесперебойного теплоснабжения

Александр Морозов. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

С сообщением о необходимости повышения надежности теплосетевого комплекса выступила на заседании строительного комитета Заксобрания Екатерина Стёпина, директор по тарифообразованию ООО «СГК». Она пояснила:

- Количество повреждений теплосетей растет именно в отопительный период. Как бы мы не хотели заниматься планово-предупредительными ремонтами, сейчас приходится устранять аварии и повреждения именно в зимний период, а это большие затраты.

Предложение СГК – рассмотреть механизмы привлечения дополнительных инвестиций в сферу теплоснабжения. Во-первых, заключить новое концессионное соглашение на сумму 5,5 млрд руб. сроком на десять лет. Во-вторых, запустить масштабную программу опережающих инвестиций: вложения в теплосетевое хозяйство можно будет увеличить в несколько раз, а окупать их по принципу ипотеки – за много лет.

- Предполагаем, что увеличится процент перекладки сетей, которые требуют замены, – обосновала необходимость дополнительных инвестиций представитель СГК.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров сказал:

- На данный момент, учитывая всю прошлую историю с тарифами, с ремонтами – ваша внутренняя инвестиционная программа, по которой должны были менять трубы и теплоцентрали, почему она не работает?

По словам Екатерины Стёпиной, объем перекладки магистральных сетей компания значительно увеличила в прошлом году.

- Планируем, что в следующем отопительном сезоне динамика повреждаемости магистральных сетей затормозится, – сказала она. – А вот по распредсетям, которые в основной массе находятся в муниципальной собственности, нужно принимать решение как можно быстрее.

Председатель комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александр Морозов прокомментировал:

- Проблема все более и более усугубляется. Решить ее можно, по большому счету, двумя путями. Это дополнительные бюджетные ресурсы, выделяемые на ремонт магистралей, или же увеличение тарифа. СГК предложила механизм концессии. Положение сложное, мы понимаем. В результате обсуждения принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители профессионального сообщества, Правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, депутаты Законодательного Собрания, чтобы наиболее взвешенно отреагировать на инициативу Сибирской генерирующей компании.