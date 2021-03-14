В Кольцово загорелась квартира в девятиэтажке: из дома эвакуировали 15 человек

Пожарные приехали на место за 4 минуты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня днем 14 марта в рабочем поселке Кольцово в Новосибирской области загорелась кваритра в 9-этажке. Очевидцы тут же вызвали пожарных.

— Через четыре минуты первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. В это время шел дым из окон на четвертом этаже. В подъезде ощущалось сильное задымление, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС,

По данным пресс-службы, из дома эвакуировали 15 человек. Как оказалось, загорелась одна из комнат в квартире на 4 этаже. В ней полыхали все вещи и мебель. Из квартиры самостоятельно смогли выбраться две женщины.

— Женщин осмотрели медики, госпитализация не понадобилась. После проведения дымоудаления из подъезда жилицы дома вернулись по своим квартирам, — уточнили в пресс-службе.

Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

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