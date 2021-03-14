«Привезли раненым, истощенным «: сибирячка выхаживает сокола, который не смог улететь из Новосибирска

Фобос почти здоров. Фото: Валерия ПАНОВА

Яна Розман волонтер Центра реабилитации диких животных. Она спасает не только птиц, но и ежей, бельчат, зайчат, игуан и других. О своем нелегком деле Яна рассказала изданию «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Через Новосибирскую область пролегают миграционные пути, и часто птицы бьются, попадают в какие-то неприятности либо выбиваются из сил. Фобос уже практически здоров, у нас хорошие ветеринары, они расписали ему терапию, и мы выходили его. Кобчик для нашего региона — пролетная птица. Они здесь не водятся, — рассказала Яна Розман.

По словам волонтера, она с детства любит животных. С малых лет приносила домой кошек, собачек, рыбок, рептилий.

— Когда родилась дочь, я поняла, что за большим количеством рептилий следить не смогу, а заняться чем-то хочется. Узнала о Центре реабилитации диких животных, пришла волонтером, рассказала о своем большом опыте общения с экзотическими животными и призналась, что с птицами не работала вовсе, но быстро учусь, никого и ничего не боюсь и не брезгливая, — говорит женщина.

Как говорит Яна, сейчас в ЦРДЖ больше 15 волонтеров. У каждого своя роль: кто-то за животными ухаживает, кто-то к врачам возит. Несмотря на это помощь центру требуется всегда. Главное — захотеть помогать.

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