Погода в Новосибирске на апрель 2021 года: что обещают синоптики

В город наконец-то придет тепло. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на апрель 2021 года обещает порадовать горожан теплом. Несмотря на плюсовую температуру, будет пасмурно и дождливо. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

— В течение всего месяца температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +12 градусов. На смену снегу придут дожди. Ночью в среднем температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Ветер будет дуть юго-западный. Атмосферное давление составит 749-753 миллиметра ртутного столба, — сообщают синоптики.

Судя по информации с сайте «Gismeteo» апрель будет прохладным, дождливым и пасмурным. В первой декаде средняя температура воздуха составит -3…0 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -8.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.