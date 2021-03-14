В Новосибирске от коронавируса умерла 83-летняя пенсионерка

Всего в Новосибирске от коронавируса умерло больше полторы тысячи человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске от коронавируса скончалось 6 человек. Одной из умерших было 83 года.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 63 года, 81 год и женщины в возрасте 74 года, 82 года, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1 531 человек, — сообщает оперштаб в Новосибирской области.

За сутки в Новосибирске COVID-19 обнаружили еще у 98 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 37 203 человека.

— В отделениях интенсивной терапии находится 91 человек. К аппаратам ИВЛ поключили 14 пациентов, — уточняют в оперштабе.

В области в районные больницы госпитализированы 720 пациентов с подозрением на коронавирус. На сегодняшний день медики сделали больше 1 миллиона тестов на COVID-19 сибирякам.

Напомним, что в регионе до сих пор действует масочный режим. В маске нужно находится в общественных местах: торговых центрах, транспорте, метро.

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