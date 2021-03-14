«Он резко ушел из квартиры»: в Новосибирске пропал мужчина в вязаной шапке

Мужчина пропал 12 марта. Фото: поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В Новосибирске пропал 57-летний Виктор Ляхов. Мужчина ушел из дома 12 марта и до сих пор не объявлялся. Ориентировки о поиске выложили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
— Мужчина пропал в Калининском районе. Его рост 176-180 сантиметров, плотного телосложения. У него серые глаза и седые волосы, — сообщают приметы Виктора поисковики.
По словам волонтеров, в этот день Виктор отдыхал дома. Потом резко встал, оделся и вышел из квартиры. После этого на связь не выходил.
Последний раз мужчину видели одетым в черную куртку, коричневые штаны, темно-коричневые ботинки и вязаную шапку.
Если вам что-то известно о местонахождении Виктора Ляхова 1964 года рождения, просим вас сообщить по телефону 112 или 8-800-700-54-52.
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