Хороший праздник стрельбой не испортить!

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Впервые в жизни настоящее боевое оружие в руки взяли менеджеры и секретари, работники отдела кадров и бухгалтерии. Оказались среди девушек-«гвардейцев» и те, кто уже имел опыт обращения с огнестрельным оружием: директор ООО ЧОП «СибГарант» Софья Олейникова и пресс-секретарь, подполковник внутренней службы в отставке Наталья Федорова.

После инструктажа под чутким руководством тренеров-инструкторов девушки отстрелялись по мишеням из чешского пистолета CZ Shadow 2 весом 1,3 килограмма и российского самозарядного карабина «Сайга-9» весом 3 килограмма.

Несмотря на отсутствие опыта, все девушки показали отличные результаты. Первое место в личном зачете заняла менеджер коммерческого отдела ГВАРДИИ Татьяна Бушуева, второе - офис-менеджер Наталья Синигаева и третье - менеджер Надежда Колточихина.

Поразила всех присутствующих точностью стрельбы по мишеням оператор 1С агентства Ирина Чухарева, стрелявшая вне зачета, - все пули, выпущенные ею, попали в десяточку.

И если для охранников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ оттачивать навыки стрельбы - дело рядовое, то для работающих в офисе сотрудников - новый захватывающий опыт. «Гвардейцы» в прямом смысле слова нюхнули пороху, и им это очень понравилось!