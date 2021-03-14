«Здесь можно бампер оставить»: новосибирцы жалуются на нечищеную улицу Ногина

На дорогах снежная каша. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Новосибирцы пожаловались на нечищеную улицу в Железнодорожном районе. Своей проблемой они поделились в социальный сетях.

— На улице Ногина с осени проходил грейдер всего 1 раз. В конце располагается большая нефтебаза и СОЦ, до которой ежедневно курсируют длинномеры и бочки с топливом. Дороги нет. Проехать могут только внедорожники и фуры. Остальные же гребут брюхом и ломают бамперы, — рассказывает местный житель в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что снег очень сильно похож на кашу. Там сложно не только проехать, но и пройти обычному пешеходу.

Подписчики группы начали давать советы в комментариях:

— Скиньтесь улицей и наймите грейдер.

— Покупайте вездеходы!

— Да забудьте, скоро растает.

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