«Сильно опух»: в Новосибирске 4-летний мальчик засунул палец в слив раковины и не смог его вытащить

Металлическая конструкция врезалась в кожу. Фото: "МАСС 16+".
В Новосибирске ребенок засунул палец в металлическую решетку от слива раковины. Когда родители это обнаружили, сразу вызвали спасателей.
— Ребенку 4 года. Это произошло в Ленинском районе на улице Костычева. Родители звонили и просили снять с пальчика малыша металлическую решетку от сифона слива раковины. На место тут же выехали специалисты, — сообщают в социальных сетях спасатели в группе «МАСС 16+».
Как выяснилось, металлическая конструкция была на большом пальце ребенка. Он врезался в кожу и не снимался.
Спасателям пришлось аккуратно разрезать металлическую сетку. Только после этого удалось освободить палец.
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