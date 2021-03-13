Новосибирские спасатели показали, как сняли с опухшего пальца 7-летнего мальчика кольцо

Новосибирские спасатели сняли с пальца 7-летнего ребенка кольцо. Фото: Служба спасения МАСС.

Новосибирские спасатели помогли 7-летнему мальчику снять с опухшего мизинца кольцо. Родители самостоятельно не смогли помочь сыну, поэтому обратились за помощью в МАСС.

— В 9.25 в аварийно-спасательный отряд «Западный» родители привезли ребенка 2014 года рождения. Мальчик надел на мизинец левой руки металлическое колечко, которое никак не снималось. Спасатели осмотрели руку ребенка и перекусили колечко, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Известно, что процедура прошла благополучно. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Спасатели напомнили, что нельзя терпеть дискомфорт в случае, если кольцо не снимается. В таких ситуациях нужно оперативно обращаться за помощью и избавляться от украшения. Вызвать спасателей можпо телефонам: 112, (383) 231-06-49.

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