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Общество13 марта 2021 11:09

В полиции прокомментировали новость об угоне автобуса с пассажирами под Новосибирском

Правоохранители опровергли слухи о ЧП
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Работник автовокзала прокомментировал инцидент с угоном автобуса под Новосибирском.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МВД проводят проверку после сообщения в соцсетях о том, что в пятницу, 12 марта, мужчина угнал междугородний автобус под Новосибирском. Автор сообщения заявил, что злоумышленник проник в водительскую кабину во время плановой остановки и поехал. При этом в салоне находились пассажиры. В полиции уверяют: никто к ним за помощью не обращался.

— Сообщений об угоне пассажирского автобуса не поступало, — пояснили в ведомстве.

Корреспонденты КП — Новосибирск связались с сотрудником автовокзала, который прокомментировал информацию об угоне.

— Ничего не слышал об этом. Если бы такое произошло, скорее всего, я был бы в курсе, — заявил КП-Новосибирск собеседник издания.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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Действительно ли такое произошло, выясняет полиция (подробнее).

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