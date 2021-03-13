В полиции прокомментировали новость об угоне автобуса с пассажирами под Новосибирском

Работник автовокзала прокомментировал инцидент с угоном автобуса под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МВД проводят проверку после сообщения в соцсетях о том, что в пятницу, 12 марта, мужчина угнал междугородний автобус под Новосибирском. Автор сообщения заявил, что злоумышленник проник в водительскую кабину во время плановой остановки и поехал. При этом в салоне находились пассажиры. В полиции уверяют: никто к ним за помощью не обращался.

— Сообщений об угоне пассажирского автобуса не поступало, — пояснили в ведомстве.

Корреспонденты КП — Новосибирск связались с сотрудником автовокзала, который прокомментировал информацию об угоне.

— Ничего не слышал об этом. Если бы такое произошло, скорее всего, я был бы в курсе, — заявил КП-Новосибирск собеседник издания.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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