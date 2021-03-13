В соцсетях сообщили об угоне междугородного автобуса с пассажирами в Новосибирской области

Неизвестный угнал автобус с пассажирами под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

В соцсетях появилось тревожное сообщение: якобы в Новосибирской области мужчина угнал рейсовый автобус. Мол, все произошло 12 марта в поселке Кочки, когда автобус совершил плановую остановку.

— Неизвестный зашел в автобус, сел на водительское сидение и поехал. В это время в салоне находились пассажиры, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Судя по посту, угонщика задержали в нескольких километрах от Кочек. Проезд ему преградили несколько полицейских автомобилей. Затем один из пассажиров помог вытащить злоумышленника из кабины водителя.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют, действительно ли такой случай произошел в регионе.

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