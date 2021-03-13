Водитель «Лады» влетел в грузовик дорожных служб под Новосибирском

Под Новосибирском водитель легковушки влетел в грузовик дорожной службы. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В субботу, 13 марта, в Мошковском районе произошло смертельное ДТП. Здесь 55-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком дорожной службы. Подробности рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

— Ночью, в 2 часа 15 минут, 55-летний водитель ВАЗ 2107 двигался по трассе Р-255 «Сибирь». При неустановленных обстоятельствах на 27 км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КАМАЗ дорожно-коммунальных служб, которым управлял 47-летний мужчина, — рассказали в ведомстве.

Судя по кадрам с места аварии, легковушка превратилась в груду металлолома после столкновения с большегрузом. Водитель «Лады» скончался на месте от полученных травм.

В настоящий момент в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские, проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

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