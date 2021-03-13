В минздраве рассказали, сколько новосибирцев привились от коронавируса

Вакцину уже поставили тысячи сибиряков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент прививку от опасной заразы поставили более 82 тысяч сибиряков. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге оперативного штаба по противодействию COVID-19.

— В общей сложности привились уже 82 875 жителей региона, из них 43 тысячи человек — двукратно. Каждый день вакцину получают около 6 тысяч человек, — уточнил представитель минздрава.

Напомним, всего в области действует 71 пункт вакцинации от коронавируса. Привиться можно в любой из взрослых поликлиник региона. Кроме того, доступны выездные бригады медиков, которые проводят вакцинацию трудовых коллективов.

Записаться на процедуру можно через Госуслуги, Call-центры поликлиник или по номеру Единой регистратуры — 124.

В минздраве отметили, в настоящий момент область получила 94 262 дозы вакцин от COVID-19. В ближайшее время ожидаются новые поставки препарата. Вакцина поступает партиями, и ее оперативно направляют в областные медучреждения.

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