Сибирячка убила любимого, ударив его ножом в сердце

Сибирячку, воткнувшую в сердце сожителя нож, отправили в СИЗО.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Жительницу Новосибирской области арестовали за убийство сожителя. Она расправилась с мужчиной, воткнув ему в сердце нож. Об этом сообщили в Купинском районном суде.
— Пара вместе выпивала, мужчина с женщиной поссорились. Во время конфликта сибирячка схватилась за нож и воткнула его в сердце мужчины. После этого она забрала недопитый алкоголь и спряталась у знакомой. Позже полицейские нашли ее и задержали, — рассказали в суде.
По данным следствия, сибирячка злоупотребляет спиртным, не работает. Суд отправил женщину в СИЗО на 2 месяца. Известно, что обвиняемая призналась в содеянном и согласилась с мерой пресечения. Постановление суда вступило в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер