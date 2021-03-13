Сибирячка убила любимого, ударив его ножом в сердце

Сибирячку, воткнувшую в сердце сожителя нож, отправили в СИЗО. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительницу Новосибирской области арестовали за убийство сожителя. Она расправилась с мужчиной, воткнув ему в сердце нож. Об этом сообщили в Купинском районном суде.

— Пара вместе выпивала, мужчина с женщиной поссорились. Во время конфликта сибирячка схватилась за нож и воткнула его в сердце мужчины. После этого она забрала недопитый алкоголь и спряталась у знакомой. Позже полицейские нашли ее и задержали, — рассказали в суде.

По данным следствия, сибирячка злоупотребляет спиртным, не работает. Суд отправил женщину в СИЗО на 2 месяца. Известно, что обвиняемая призналась в содеянном и согласилась с мерой пресечения. Постановление суда вступило в законную силу.

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