Сибирячка пойдет под суд за пощечину полицейскому, который хотел задержать ее друга

В Новосибирске под суд пойдет 42-летняя женщина за пощечину полицейскому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске под суд пойдет 42-летняя женщина за пощечину полицейскому около оперного театра. Об этом сообщили в областном следственном комитете сегодня, 12 марта — сибирячку обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти по статье 318 УК РФ.

— По данным следствия, 12 декабря 2020 года обвиняемая на территории театрального сквера у оперного театра несколько раз ударила рукой по лицу полицейского, пытавшегося задержать ее знакомого, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова .

Пока шло расследование сибирячка находилась под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд.

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