Новосибирская прокуратура после пожара закрыла нелегальный дом, где жили 32 попрошайки

После пожара в котельной, где жили 32 попрошайки, прокуратура провела проверку. Фото: ГУ МЧС по НСО

После пожара в котельной, где жили 32 попрошайки, прокуратура провела проверку. О ее результатах в ведомстве сообщили сегодня, 12 марта.

— В результате проверки установлено, что это помещение является недостроенным, однако, несмотря на это, использовалось одной общественной организацией как жилье для людей, — сообщили в областной прокуратуре. — Поскольку такие действия противоречат требованиям жилищного законодательства, прокуратура направила в Федеральный суд общей юрисдикции Дзержинского района иск о запрете деятельности этой организации.

Кроме того, прокуратура вынесла представление об устранении нарушений закона начальнику отдела полиции Дзержинского района из-за того, что эта ситуация не была выявлена раньше.

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