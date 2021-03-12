В Новосибирске машина загорелась после ДТП посреди проезжей части

В Новосибирске, 10 марта, прямо на проезжей части загорелся автомобиль. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, 10 марта, прямо на проезжей части загорелся автомобиль. На месте работали пожранные, все происходящее засняли на видео очевидцы.

— Похоже, что-то серьезное происходит. Может быть, прямо в пути загорелась машина, — сообщили в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в результате случившегося никто не пострадал:

— В 18:32 пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о возгорании легкового автомобиля в результате ДТП на улице Петухова в Кировском районе. Уже через пять минут первый пожарный расчет был на месте вызова. В это время горел моторный отсек одного автотранспорта. Владелец Авто находился на месте происшествия, не пострадал. Через шесть минут пожарные ликвидировали открытое горение, — пояснили в областном МЧС.

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