Следователи начали проверку после смерти девушки убитого студента НГТУ

В областном следственном комитете прокомментировали смерть девушки убитого около НГТУ студента. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В областном следственном комитете прокомментировали смерть девушки убитого около НГТУ студента. Ее нашли погибшей дома 10 марта.

— В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства случившегося выясняются, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, погибшая встречалась по очереди с двумя студентами технического вуза. Один из них, Денис Миллер, был очень влюблен в сибирячку, он тяжело переживал, что она бросила его и стала ходить на свидания с другом Денисом. 16 февраля у здания НГТУ парни решили выяснить отношения между собой. В итоге, драка закончилась трагедией — смертью одного из ребят.

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