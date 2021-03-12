Родные пропавшего новосибирца заплатят 100 тысяч рублей тому, кто поможет его найти

В Новосибирске ищут пропавшего 40-летнего Дениса Викторовича Приборщенко.

В Новосибирске ищут пропавшего 40-летнего Дениса Викторовича Приборщенко. Сибиряк ушел из дома в поселке Лесной авиации около трех часов ночи 12 февраля. С тех пор на связь с родными он не выходил, куда он мог отправиться — также никому неизвестно.

— Приметы: рост 172 сантиметра, плотное телосложение, русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю джинсовую куртку, синие джинсы и светлые кроссовки.

Завтра, 13 марта, волонтеры планируют организовывать активный сбор на поиски сибиряка. А родственники пропавшего мужчины объявили, что готовы заплатить вознаграждение в 100 тысяч рублей любому, кто знает что-нибудь о том, где сейчас находится Денис Приборщенко.

Если вам известно что-либо о местонахождении сибиряка или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.