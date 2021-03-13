Погода на 13 марта 2021 года в Новосибирске: в город вернутся холода

Термометры покажут -16. Фото: Василий Вахрин

Погода на 13 марта 2021 года в Новосибирске будет морозной и ветреной. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— В ночь на 13 марта ожидается похолодание. Температура воздуха будет -19...-21 градус. Днем столбики термометров поднимутся до -12...-14 градусов. В течение суток осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный с порывами до 14 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Сайт «Яндекс. Погода» дает похожие данные. Днем столбики термометров покажут -16...-12 градусов. К вечеру ожидается похолодание и температура воздуха составит -18...-19 градусов. Атмосферное давление составит 749-758 миллиметров ртутного столба.

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