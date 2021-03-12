В Новосибирске работы в сквере на улице Демакова планируют начать с 1 июня

Работы в сквере планирую начать летом. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для жителей Советского района: департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска готов начать работы в сквере на улице Демакова уже с 1 июня, чтобы в сентябре 2021 там горожане могли отдыхать все семьей. Об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, сквер как общественная территория, ограниченная улицами Российской, Полевой и Демакова, входит в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в Новосибирске национального приоритетного проекта «Жилье и городская среда».

- Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, определялся с учетом результатов рейтингового голосования. Он состоит из десяти общественных территорий (по одной на каждый район) и утвержден общественной комиссией по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды, – рассказала Анна Терешкова.

Для сквера на ул. Демакова была разработана концепция развития – эскизный проект. А вот обсуждение вопроса благоустройства этой территории с жителями началось с февраля 2018 года и продолжалось до марта 2020 года. Учитывались все их предложения и пожелания.

Так, с 24 по 28 июля 2019 года на сайте «Электронная демократия» состоялся опрос о способах реализации проекта благоустройства сквера. В нем приняли участие 1394 голоса. Из них 61% проголосовал за благоустройство 2,5 га в 2019-2020 годах за счет продажи бетонных площадок; 37% – за сквер на 4,8 га; 1,6% – за сквер на 2,5 га, но за счет федеральной программы в 2022-2024 годах.

9 марта 2021 года подписано соглашение между департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и АО «НАИР», включающее в себя обязательства по финансированию работ по благоустройству сквера на смежном участке 2,5 га в 2021 году.

- Напомню, что проект благоустройства сквера на ул. Демакова занял девятое место в ходе голосования. Мы понимаем, что при существующей скорости реализации одного проекта обустройства зеленой зоны в год в рамках программы, которая будет действовать до 2024 года, мы можем обустроить только шесть территорий, – рассказала Анна Терешкова. – Но мы очень переживаем за те площадки, которые выходят за временные рамки программы. Поэтому наша задача найти любую возможность, чтобы эти проекты по благоустройству были реализованы. Тем более, что уже разработан дизайн-проект, согласован с жителями. Мы понимаем, что реализация такого проекта возможна за внебюджетные средства. И поэтому для нас позитивным было известие, что средства от реализации участка, соседнего со сквером на ул. Демакова, будут выделены на его благоустройство».