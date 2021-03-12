В минздраве рассказали, когда у сибиряков появится коллективный иммунитет от коронавируса

Константин Хальзов рассказал, когда у сибиряков может сформироваться коллективный иммунитет от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, когда у сибиряков может сформироваться коллективный иммунитет от коронавируса. По его словам, для этого инфекцией должно переболеть больше половины жителей региона.

— Считается, что 60% населения должно либо переболеть, либо получить вакцинацию, тогда будет сформирован коллективный иммунитет. Идеальная задача — к новому эпидсезону получить защиту от коронавируса, а к осени получить популяционный иммунитет, — пояснил Константин Хальзов на брифинге с журналистами 12 марта.

Министр высказался также о третьей волне коронавируса, которую ожидают сибиряки. Константин Хальзов отметил, что проводимая сейчас вакцинация, по идее, должна привести к тому, что третья волна будет проходить менее серьезно, чем вторая.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что вирусологи спрогнозировали пик заболеваемости и просчитали, когда закончится эпидемия.

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