Пробки в Новосибирске на вечер 12 марта 2021 года: по Димитровскому мосту не проехать

Пробки достигли отметки 8 баллов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 12 марта 2021 года совсем не радуют автомобилистов в пятничный вечер. На данный момент они уже достигли 8 баллов.

— Невозможно проехать по Димитровскому мосту. Как всегда стоит улица Фабричная в сторону станции метро «Речной вокзал». Большой затор образовался на улице Восход. Так же пробки на улице Ипподромская, — сообщает сервис «2ГИС».

На левом берегу ситуация не лучше. Водителям придется долго стоять на кольце на площади Энергетиков и площади Карла Маркса. Заторы так же есть на улице Новогодняя, Ватутина и Геодезической. Так же большая пробка образовалась на улице Хилокская и Тещином языке.

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