Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Новосибирск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Новосибирск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Умные вещи12 марта 2021 13:39

Новосибирские клиенты Tele2 проговорили полмиллиона минут на Танае

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов на горнолыжных курортах России
КомментироватьОставить комментарий

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В 2020-м году новосибирцы проводили на лыжных склонах почти 6 дней. За это время каждый из клиентов Tele2 использовал более 4 Гб мобильного интернета и разговаривал по телефону больше ста минут.

В 2020 году клиенты Tele2 из Новосибирской области посетили более 60 горнолыжных курортов по всей стране. Общее количество новосибирских клиентов оператора, пользовавшихся связью и быстрым мобильным интернетом на горнолыжных склонах, выросло на 5% по сравнению с 2019-м годом. При этом общий трафик передачи данных увеличился на 70%, а общая продолжительность разговоров – почти на 10%.

Самым популярным горнолыжным склоном среди новосибирцев стал Танай. Его посетили более 35% клиентов Tele2, катающихся на сноуборде или горных лыжах. Гости курорта использовали более 10 Тб мобильного интернета и проговорили почти полмиллиона минут. Второе место в рейтинге занял Шерегеш – до него добрались почти 20% горнолыжников из числа клиентов оператора. Они использовали чуть меньше 10 Тб трафика и проговорили почти 200 тысяч минут. На третьем месте в рейтинге мест для зимнего отдыха традиционно оказалась Белокуриха (4 Тб и 100 тысяч минут).

Примечательно, что ТОП-3 зимних курортов по сравнению с прошлым годом не изменился. А вот в десятке наиболее популярных мест произошли серьезные изменения. Красноярский «Бобровый лог» уступил 4-е место курорту «Горки город» в Краснодарском крае. Еще два курорта Красной поляны – «Лаура» и «Роза Хутор» заняли 6-е и 7-е места. Также в десятку попали два подмосковных комплекса и «Пихтовая гора» в Братске.

Новости компаний