Новосибирские клиенты Tele2 проговорили полмиллиона минут на Танае

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В 2020-м году новосибирцы проводили на лыжных склонах почти 6 дней. За это время каждый из клиентов Tele2 использовал более 4 Гб мобильного интернета и разговаривал по телефону больше ста минут.

В 2020 году клиенты Tele2 из Новосибирской области посетили более 60 горнолыжных курортов по всей стране. Общее количество новосибирских клиентов оператора, пользовавшихся связью и быстрым мобильным интернетом на горнолыжных склонах, выросло на 5% по сравнению с 2019-м годом. При этом общий трафик передачи данных увеличился на 70%, а общая продолжительность разговоров – почти на 10%.

Самым популярным горнолыжным склоном среди новосибирцев стал Танай. Его посетили более 35% клиентов Tele2, катающихся на сноуборде или горных лыжах. Гости курорта использовали более 10 Тб мобильного интернета и проговорили почти полмиллиона минут. Второе место в рейтинге занял Шерегеш – до него добрались почти 20% горнолыжников из числа клиентов оператора. Они использовали чуть меньше 10 Тб трафика и проговорили почти 200 тысяч минут. На третьем месте в рейтинге мест для зимнего отдыха традиционно оказалась Белокуриха (4 Тб и 100 тысяч минут).

Примечательно, что ТОП-3 зимних курортов по сравнению с прошлым годом не изменился. А вот в десятке наиболее популярных мест произошли серьезные изменения. Красноярский «Бобровый лог» уступил 4-е место курорту «Горки город» в Краснодарском крае. Еще два курорта Красной поляны – «Лаура» и «Роза Хутор» заняли 6-е и 7-е места. Также в десятку попали два подмосковных комплекса и «Пихтовая гора» в Братске.