«Нужно усыплять»: в Новосибирске депутат-единоросс предложила убивать бродячих собак

Новосибирского Горсовета Екатерина Митряшина призвала усыплять агрессивных бродячих животных. Фото: https://novosibirsk.er.ru/

Депутат новосибирского Горсовета Екатерина Митряшина призвала усыплять агрессивных бродячих животных. Об этом она высказалась после инцидента, произошедшего в городе 9 марта: тогда в Первомайском районе собака напала на двух школьниц. Одну из девочек она повалила на землю и стала кусать. К счастью, на помощь детям пришли двое мужчин, которые проезжали мимо на машине.

— Лично мое мнение — бездомных агрессивных собак нужно усыплять. В городе бродячими собаками занимается специальный центр по проблемам домашних животных, где их стерилизуют, но потом опять выпускают. Считаю, что так делать нельзя, недопустимо, чтобы они гуляли по улицам. Ведь бездомные собаки собираются в стаи и неадекватно реагируют на людей. Особенно опасно для детей, которые в страхе убегают при виде собак, усугубляя ситуацию. Единственный способ управлять ситуацией — усыплять агрессивных собак, либо их куда-то помещать и содержать, но к сожалению, таких возможностей у города нет, — пояснила Екатерина Митряшина.

Депутат также призвала родителей и всех горожан обращаться в региональную приемную «Единой России» места, где они видели стаи бродячих собак. Эту информацию планируется передавать в соответствующие службы, а также в мэрию города.

Напомним, ранее КП-Новосибирск пообщалась с мужчинами, отбившими школьницу от собаки, а также с жителями поселка РМЗ, где и произошел этот инцидент. Сибиряки рассказывают, что бродячие животные в этой местности — настоящая проблема.

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