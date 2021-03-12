Блинный торт и обереги: волонтеры «Единой России» поздравили новосибирских фронтовиков с Масленицей

Леонид Григорьевич Селин. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В Масленую неделю новосибирских ветеранов Великой Отечественной войны с началом весны поздравили волонтеры «Единой России» и «Волонтеры Победы». В знак благодарности за подвиги и героизм фронтовикам привезли обереги, изготовленные детьми, блинные торты и каждому - славянский поэтический календарь. Волонтеры объехали 10 участников войны.

95-летний Леонид Григорьевич Селин в годы войны был танкистом, бил немца на Т-34. Вспомнил концерт народной артистки СССР Клавдии Шульженко перед боем, как в танке горел и как после демобилизации целину осваивал. Показал фотографии, газетные вырезки, пожелтевшие от времени, рассказал фронтовые истории, которые еще живы в памяти.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- На фронте я был механиком-водителем. Когда учился управлять танком в Красноярске, сказали: «Ты в деревне на тракторе ездил - и танк освоишь». Это такая машина - словами не передать! Я родом с Алтая, а дочь с зятем забрали меня в Новосибирск после смерти жены. Спасибо, что помните, не забываете, - поблагодарил ветеран.

Волонтеры «Единой России» постоянно поддерживают связь с участниками Великой Отечественной войны - навещают, созваниваются, поздравляют со всеми праздниками.

- В эту праздничную неделю мы поздравили уважаемых ветеранов, чтобы создать им весеннее настроение. После нашего мастер-класса по изготовлению славянских оберегов дети решили передать свои работы фронтовикам. Сегодня мы привезли их адресатам. И угостили их блинными тортами - какая же Масленица без блинов, - сказала волонтер Кристина Короткевич.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Напомним, что Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» провело на этой неделе несколько мероприятий под названием «Бабушкины секреты».

В первый день Масленой недели единороссы организовали в соцсетях флешмоб по приготовлению блинов. Затем волонтеры провели мастер-класс для бабушек и их внуков по изготовлению из ткани птиц-оберегов. В завершение акции добровольцы привезли ветеранам Великой Отечественной войны подарки - обереги, книги и блинные торты.