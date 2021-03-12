«А что, так можно было?!»: новосибирец положил на карту полмиллиона деньгами «Банка приколов»

Новосибирец решил разбогатеть весьма необычным способом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирец решил разбогатеть весьма необычным способом. В банкомате он положил на карту несколько сотен поддельных купюр. Так, на свой счет изобретательный мошенник зачислил более полумиллиона рублей.

— В полицию обратился один из представителей банков, который рассказал о том, что во время инкассации банкомата на улице Шолохова были обнаружены поддельные деньги, — пояснили в ГУ МВД по Ростовской области, где и орудовал мошенник.

Сейчас в отношении сибиряка возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В качестве наказание ему может грозить настоящий срок в колонии.

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