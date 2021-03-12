Новосибирская жилинспекция нашла 2000 домов с нечищеными крышами

В Новосибирской области ГЖИ выявила свыше 2000 нарушений при очистке кровли от снега и наледи. Архив "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

С января 2021 специалисты Госжилинспекции Новосибирской области проверили 7751 дом на территории города и региона. В ходе рейда они выявили свыше 2-х тысяч нарушений. Об этом рассказали в областном правительстве.

В ведомстве отметили, что такие рейды ГЖИ проводит регулярно. С начала года удалось выявить 1859 нарушений. Среди них: нечищеные от снега придомовые территории, колея на дорогах, нависание снега и сосулек на кровлях и балконных козырьках.

— На конец февраля 2021 года управляющими организациями устранено 1751 нарушение. По фактам выявленных нарушений управляющим организациям, органам местного самоуправления направлены информационные письма об устранении нарушений в кратчайшие сроки, — уточнили в пресс-службе правительства.

В инспекции напомнили, что ответственность за безопасное проживание сибиряков в многоквартирных домах несут управляющие компании. В ведомстве призвали обслуживающие организации своевременно очищать от снега и наледи кровли и другие конструктивные элементы.

По данным ГЖИ, в случае некачественной очистки кровли нужно обращаться в Управляющую компанию или в инспекцию по телефону горячей линии — 8 (383) 303-44-69.

Напомним, накануне в Новосибирске произошла жуткая трагедия. На 68-летнюю горожанку с высоты 9-го этажа рухнула сосулька. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице. По факту случившегося региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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