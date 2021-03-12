Двое новосибирцев отобрали у прохожего рюкзак с едой

Полицейские задержали мужчин, отобравших у прохожего рюкзак с едой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Железнодорожном районе Новосибирска двое мужчин ограбили 30-летнего прохожего. Они отобрали у него рюкзак, в котором лежали продукты питания, портативная колонка и сотовый телефон. Инцидент произошел поздно ночью 11 марта. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— После поступления сообщения, была составлена ориентировка и передана оперативным и наружным службам. Через некоторое время сотрудники ППС задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 25-летний и 30-летний мужчины без определенного места жительства, — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении мужчин решается вопрос об избрании меры пресечения.

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