Под Новосибирском в массовом ДТП погиб мужчина

В Тогучинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В пятницу, 12 марта, Тогучинском районе произошло массовое ДТП. Здесь столкнулись три автомобиля: Toyota Corolla, Lexus RX 350 и Lexus GS 350. В результате аварии водитель Toyota погиб на месте. Подробности о происшествии сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

— Около 10 часов утра 45-летний водитель Toyota Corolla двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в направлении Новосибирска. На 139 километре при неустановленных обстоятельствах он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Здесь он касательно столкнулся с автомобилем Lexus RX 350, а затем произошло лобовое столкновение с автомобилем Lexus GS 350, — рассказали в ведомстве.

В результате столкновения водитель автомобиля Toyota скончался на месте аварии от полученных травм.

В настоящий момент на месте ДТП работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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