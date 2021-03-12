В Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки: среди них — 50-летний мужчина

От коронавируса умерли пять пациентов за сутки. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 12 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 5 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 50 лет, 64 года, 72 года, 73 года и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1 521 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 100 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 108 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 37002 человека, в том числе 2113 ребенка, выздоровели 33898 пациентов.

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