В Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки: среди них — 50-летний мужчина

От коронавируса умерли пять пациентов за сутки.
Фото: Никита МАНЬКО
В пятницу, 12 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 5 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались мужчины в возрасте 50 лет, 64 года, 72 года, 73 года и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1 521 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 100 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 108 пациентов.
С начала вспышки коронавирусом заболели 37002 человека, в том числе 2113 ребенка, выздоровели 33898 пациентов.
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