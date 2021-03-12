«Отдай мои ресницы»: сибирячка обвинила руководителя салона красоты в краже материала

Сибирячка рассказала о работодателе, который присвоил себе материалы для наращивания ресниц. Фото: revizor.nsk/ Инстаграм.

Увольнение из салона красоты обернулось для жительницы Новосибирска неприятностями. Она заявила, что директор студии присвоила себе ее материалы для наращивания ресниц, стоимостью более 5 тысяч рублей. Со слов мастера, руководитель салона все просьбы проигнорировала. В итоге сибирячка пожаловалась в соцсети.

Она сопроводила свой пост фотографиями переписки. На них видно, что ее сообщения с просьбой вернуть материалы остаются без ответа.

— У тебя мои ресницы, стоимость которых превышает 5 тысяч рублей. Это больше похоже на какие-то детские отговорки, почему ты мне их все-таки никак не можешь отдать, — говорится в переписке.

В свою очередь руководство салона опубликовало в соцсетях ответный пост. По их мнению, мастер несколько раз подводила сотрудников и клиентов студии, поэтому ее увольнение прошло в негативном ключе. По мнению руководства салона, после ухода мастер бросила свои материалы и не просила их хранить. Как уточнила директор студии, пока у нее нет возможности вернуть экс-работнику ресницы.

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