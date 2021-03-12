«Ленка, с 8 марта»: сибиряк чуть не развелся с женой из-за надписи на машине — он ее не делал и ищет соперника

Оказалось, краску просто так не отмыть. Фото: autobiography.club

В один из новосибирских автосервисов, где приводят в порядок лакокрасочное покрытие кузова, обратился владелец желтого «Camaro Chevrolet». На его дорогостоящей машине кто-то написал: «Ленка, с 8 марта!». Оказалось, краску просто так не отмыть. Жена автовладельца устроила мужчине скандал, ведь зовут ее не Лена, сообщает издание «Сибкрай».

Жена отказывается верить, что это не провокация в ее сторону от какой -то незнакомки и требует объяснении от мужа.

До развода дело, к счастью, не дошло. Ко всему прочему новосибирцы пришлось заплатить около трех тысяч рублей, чтобы специалисты оттерли надпись с кузова иномарки. Эту историю автосервис рассказал на своей странице в соцсети.

Кстати, позже стало известно, что надпись на авто оставил мужчина. Его выдала камера видеонаблюдения. Новосибирцы предположили, что возможно так неизвестный мужчина поздравил свою даму сердца и не подумал о последствиях.

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