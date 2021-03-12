«Разговаривал по телефону»: под Новосибирском фургон сбил 13-летнего школьника, перебегавшего дорогу

В городе Куйбышев сбили подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД г. Куйбышев.

В городе Куйбышев под машину попал подросток. Водитель автомобиля «Лаура 19541» сбил 13-летнего школьника, когда тот пытался перейти дорогу в неустановленном для этого месте. Инцидент произошел в четверг, 11 марта. Аварию прокомментировали в ГИБДД города Куйбышев.

— Водитель автомобиля «Лаура 19541», двигался по улице Партизанская в сторону улицы Пугачева. В районе дома № 4 квартала № 2 наехал на пешехода 2007 года рождения, который вышел на проезжую часть дороги в неустановленном месте, при наличии нерегулируемого пешеходного перехода. Кроме того, мальчик не убедился в отсутствии приближающихся транспортных средств и в безопасности предстоящего перехода, — рассказали в ведомстве.

Также известно, что пострадавший подросток разговаривал по телефону. В результате ДТП пешеход получил травму, его госпитализировали в хирургическое отделение. Медики диагностировали у мальчика закрытый перелом левой ключицы со смещением.

По факту аварии возбудят дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее легкий или средний тяжести вред здоровью. Наказание по ней предусматривает штраф до 5 тысяч рублей, а также лишение прав до 1,5 лет.

Полицейские напомнили, что пешеходам нужно переходить дорогу в строго отведенных для этого местах. Кроме того, запрещено разговаривать по телефону, находясь на проезжей части. Такая беспечность чревата фатальными последствиями. Кроме того, сотрудники ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах и помнить, что гололед увеличивает тормозной путь.

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