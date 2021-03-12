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Общество12 марта 2021 6:23

Новосибирцы пожаловались на заваленный снежными глыбами тротуар

Со слов жителей, когда чистили проезжую часть, дорожку для пешеходов завалили снегом
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирцы жалуются на заваленный снежными глыбами тротуар. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска возмущены состоянием тротуара на улице Хилоской. По их словам, дорожка завалена снежными глыбами. Горожане уточняют, тротуар засыпало после очистки проезжей части, проводимой в ночь на 10 марта. Очевидцы сфотографировали дорогу и опубликовали снимки в соцсети.

Новосибирцы уточнили, что неоднократно обращались в ответственные службы с просьбой очистить пешеходную дорожку.

— Люди пишут, звонят, оставляют жалобы, диспетчеры обещают решить проблему, но она до сегодняшнего дня до сих пор присутствует, — сообщил автор поста, опубликованного в группе «АСТ-54».

Горожане уверены, такое состояние тротуара чревато аварийными ситуациями. По их мнению, из-за глыб на проезжую часть может упасть ребенок.

Комментаторы поста заявили, что эта проблема актуальна для всего Новосибирска. Во многих районах города тротуары превратились в полосы препятствий, которые ежедневно приходится преодолевать сибирякам.

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