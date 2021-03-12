Новосибирские спасатели показали, как вызволили застрявшего в железных прутьях мужчину

Мужчина застрял в прутья двери, пока лез на чердак. Фото: стоп-кадр

В Центральном районе Новосибирска в одном из домов на улице Селезнева 36-летний мужчина застрял в прутьях двери, ведущей на чердак. Позже он пояснил, что хотел там переночевать. На помощь мужчине приехали спасатели.

— Это произошло вечером 11 марта. С помощью бензореза отпилили несколько прутьев и вытащили мужчину. От медицинской помощи он отказался, поблагодарив спасателей и пообещав больше не совершать подобных поступков, — рассказали в МАСС.

Спасательную операцию сняли на видео. На кадрах видно, что прутья едва не проткнули мужчину.

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