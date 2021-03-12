В Новосибирске будут судить автомойщицу, пнувшую полицейского по лицу

В Новосибирске будут судить автомойщицу, которая пнула полицейского по лицу. Архив "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске будут судить женщину, обвиняемую в избиении и оскорблении полицейского. Известно, что инцидент произошел еще в октябре 2020 года на одной из автомоек города. Подробности о деле опубликовал Октябрьский районный суд.

Обвиняемая трудилась автомойщицей. В свой выходной она в пьяном виде явилась на работу и начала громко оскорблять коллег нецензурной бранью. Те не стали терпеть ее выходки и вызвали полицию. Появление страж порядка еще больше разозлило женщину. Она принялась унижать и полицейских.

— В ответ на законные требования сотрудников полиции высказала в их адрес грубую нецензурную брань. Правоохранители решили применить к женщине средства ограничения подвижности (наручники) для пресечения противоправных действий и доставлению в дежурную часть отдела полиции, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Однако попытка надеть на дебоширку наручники обернулась провалом. Сидевшая на стуле автомойщица, заметила приближение полицейского и пнула его ногой по лицу. После чего ее все же удалось доставить в дежурную часть для разбирательств. Но и здесь сибирячка удивила. Во время предварительного расследования она сбежала из отдела. Стражи порядка разыскали злоумышленницу и заключили ее под стражу.

В настоящий момент женщина ждет суда. Ее обвиняют по статье 319 УК РФ, ч.1 ст. 318 УК РФ — Применение насилия в отношении представителя власти, повлекшее легкий вред здоровью. Максимальный срок наказания по ней — до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.