Под Новосибирском «Лада» сбила 8-летнего ребенка

Под Новосибирском водитель ВАЗа сбил 8-летнего ребенка. Фото: ГИБДД по Болотинскому району Новосибирской области.

В городе Болотном под колесами автомобиля ВАЗ 21102 оказался 8-летний ребенок. Инцидент случился в четверг, 11 марта. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Болотинскому району.

— Водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21102, следовал по улице Степной со стороны деревни Турнаево в сторону улицы Титова Болотного. У дома № 25 наехал на ребенка, который перебегал дорогу в попутном направлении справа налево, — сообщили в ведомстве.

По данным ГИБДД, маленький пешеход попал в больницу. Врачи диагностировали ребенку перелом седалищной кости, а также рваную рану левого бедра.

По факту случившегося возбудят дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ — нарушение ПДД, повлекшее легкий или средний тяжести вред здоровью. Санкции статьи предусматривают штраф до 5 тысяч рублей, а также лишение прав до 1,5 лет.

Также сотрудники ГИБДД призвали родителей регулярно напоминать детям правила дорожного движения. Это обезопасит ребят от аварийных ситуаций на дороге.

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