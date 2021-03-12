Пробки в Новосибирске на утро 12 марта 2021 года: движение парализовано на площади Труда

Утром Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 12 марта 2021 года: из-за аварии движение парализовано на площади Труда. Кроме того, сложная дорожная обстановка сложилась на улицах, прилегающих к площади: Станционной, Станиславского и проезде Энергетиков. Об этом сообщают водители в «2ГИС».

— Стоим мощно. Как могут быть пробки так рано? — удивляются автомобилисты.

Кроме того, сложно проехать по улице Немировича-Данченко при въезде на площадь Лыщинского. Также трудно проехать по улице Богдана Хмельницкого и Каменскому шоссе. В целом по городу пробки достигли 8 баллов.

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