Самый большой детский сад по нацпроекту «Демография» построят в Новосибирской области

Детский сад сдадут в 2021 году. Фото: правительство Новосибирской области.

Хорошая новость для искитимских родителей: в микрорайоне Подгорный в рамках национального проекта «Демография» строят детский сад-ясли. Рассчитан он на 320 малышей и станет самым большим по площади в регионе в этом году.

На стройплощадке побывал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Он подчеркнул, что здание будет введено в эксплуатацию до конца 2021 года. Работы ведутся под контролем регионального минстроя.

- Это важный, долгожданный объект как для Искитима, так и для всей области. По проекту новый детский сад очень большой, площадью более 5,7 тысяч кв. м. Он рассчитан на 320 детей, это 15 групп, из которых пять – для детей ясельного возраста. Сегодня объект находится в высокой степени готовности: подрядчик уже приступил к внутренней отделке помещений, ведет подключение к инженерным сетям. Нет сомнений, что здание будет построено до конца текущего года. Стоимость строительства составляет 356,6 млн рублей, – подчеркнул Алексей Колмаков.

Замминистра отметил, что это новый проект для региона – такого большого по площади детского сада, возводимого в рамках нацпроекта, еще нет в Новосибирской области. Проект внесен в реестр проектов повторного применения и будет тиражироваться по всей области.

В новом трехэтажном детском саду будут спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, столярная мастерская, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружков.

Заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков отметил, что всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию восемь дошкольных учреждений, что позволит создать 1340 мест в новых детсадах, из которых 519 – для детей ясельного возраста. Новые детсады строятся в Новосибирске, Искитиме, Тогучине, рабочем поселке Чаны и селе Белоярка Мошковского района.