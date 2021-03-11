«Прячут его от чужих глаз»: у золотистых обезьян из Новосибирского зоопарка родился детеныш

У золотистых львиных тамаринов из Новосибирского зоопарка появился детеныш. Фото: Кадр из видео
У золотистых львиных тамаринов из Новосибирского зоопарка появился детеныш. Новоиспеченных родителей вместе с малышом удалось заснять на камеру постоянной посетительнице зверинца Анне Новиковой.
— Его так сразу и не заметишь — он сам малюсенький, как зацепится за спину мамы — так и не разглядишь. Да и родители его как будто прячут от чужих глаз, — рассказывает Анна в своем ролике.
Крошечная обезьянка, которую и правда не так уж легко заметить за спинами взрослых сородичей, не оставила равнодушными сибиряков. В комментариях под видео многие написали, что малыш выглядит очень милым, а его родители — очень заботливыми:
— Какой славный малыш, наблюдает за всем с маминой спины.
— А ведь обычно тамарины рожают двойню.
— Какие они, однако, ответственные и заботливые родители, — пишут люди!
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