«Прячут его от чужих глаз»: у золотистых обезьян из Новосибирского зоопарка родился детеныш

У золотистых львиных тамаринов из Новосибирского зоопарка появился детеныш. Фото: Кадр из видео

У золотистых львиных тамаринов из Новосибирского зоопарка появился детеныш. Новоиспеченных родителей вместе с малышом удалось заснять на камеру постоянной посетительнице зверинца Анне Новиковой.

— Его так сразу и не заметишь — он сам малюсенький, как зацепится за спину мамы — так и не разглядишь. Да и родители его как будто прячут от чужих глаз, — рассказывает Анна в своем ролике.

Крошечная обезьянка, которую и правда не так уж легко заметить за спинами взрослых сородичей, не оставила равнодушными сибиряков. В комментариях под видео многие написали, что малыш выглядит очень милым, а его родители — очень заботливыми:

— Какой славный малыш, наблюдает за всем с маминой спины.

— А ведь обычно тамарины рожают двойню.

— Какие они, однако, ответственные и заботливые родители, — пишут люди!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.