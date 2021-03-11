В Новосибирской области ищут вора, укравшего 24 флакона духов

В парфюмерном магазине преступник забрал не выручку из кассы, а сразу 24 флакона духов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В селе Каменка под Новосибирском произошла необычная кража — в парфюмерном магазине преступник забрал не выручку из кассы, а сразу 24 флакона духов. Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 марта.

— Неизвестный преступник взломал дверь в магазин, проник внутрь и украл 24 флакона духов. Произошло все в период примерно с семи часов вечера до трех часов ночи, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас сумма ущерба от украденной парфюмерии устанавливается, а в произошедшем разбирается полиция.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще более необычной краже, произошедшей на трассе под Новосибирском. Какой-то предприимчивый воришка решил, что ему просто необходимо обладать картонным муляжом машины ДПС, который он прихватил с дороги в Искитимском районе.

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