В Новосибирске с барака сбили огромные сосульки, закрывавшие окна

Администрация Ленинского района убрала огромные сосульки с фасада дома на улице Степная. Фото: "АСТ-54"\Адмистрация Ленинского района

Администрация Ленинского района убрала огромные сосульки с фасада дома на улице Степная. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как жильцы двухэтажного дома опубликовали в сети фотографии своих окон, которые практически полностью были закрыты сосульками.

— По указанному адресу эта проблема была устранена, сейчас работы по приведению жилого фонда в надлежащее санитарное состояние продолжаются силами упражняющей компании. С управляющей компанией также будут проводиться разбирательства, — пояснили КП-Новосибирск в администрации.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ЧП, произошедшем на улице Узорная. Там глыба льда с балкона на 9 этаже упала на пенсионерку. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

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