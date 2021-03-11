Убийц задушенной из-за авто сибирячки отправили в колонию

Сибирячку нашли погибшей в 2019 году.Фото: Свидетель\svidetel24.info

Суд вынес приговор мужчинам, убившим Ирину Синельникову. Напомним, в 2019 году 34-летняя бердчанка пропала, когда поехала продавать свою машину. Позже ее тело нашли вблизи реки Исток в Кемеровской области.

— Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям города Бердска — их признали виновными в совершении разбойного нападения, похищении паспорта и других важных личных документов, а также убийстве женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженном с разбоем (п. “в” ч. 4 ст. 162 УК РФ, п.п. “ж,з” ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ), — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Кемеровский областной суд назначил подсудимым наказание в виде 18 и 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала об этой истории. С Ириной преступники встретились с ней под видом покупателей авто. Женщину они убили, ее документы сожгли, а угнанную машину продали в Кемерово за 155 тысяч рублей. Следователи также выяснили, что такой бизнес на крови, заключающийся в убийстве людей и последующей продаже их машин, сибиряки задумали еще в 2018 году. Мать двоих детей из Бердска стала их первой жертвой.

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