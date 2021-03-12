Погода на 12 марта 2021 года в Новосибирске: что обещают синоптики

В городе ожидается сильный ветер и снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода на 12 марта 2021 года в Новосибирске обещает быть теплой, но ветренной. Такой прогноз на сутки дает «Западно-Сибирский УГМС».

— Ночью ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный 8-13 метров в секуду. Порывы могут усиливаться до 18 метров в секунду. Температура воздуха в течении дня составит -8...-10 градусов, — обещают синоптики.

Согласно сервису «Яндекс. Погода» в течение дня ожидается снег. Днем температура воздуха составит -9...-10 градусов, а к вечеру опустится до -14. Ветер будет дуть юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-750 миллиметров ртутного столба.

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