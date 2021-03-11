Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении бродячей собаки на школьницу

Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела после нападения бездомной собаки на ребенка. Фото: Кадр из видео

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела после нападения бездомной собаки на ребенка в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло в Первомайском районе города 9 марта: животное повалило девочку на землю и стало кусать. Момент нападения попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины, водитель и пассажир которой и пришли на помощь первокласснице.

— Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе процессуальной проверки и расследования уголовного дела, организованной СУ СК России по Новосибирской области по факту нападения бродячей собаки на ребенка, — сообщили в СК России.

Напомним, ранее КП-Новосибирск пообщалась с мужчинами, отбившими школьницу от собаки, а также с жителями поселка РМЗ, где и произошел этот инцидент. Сибиряки рассказывают, что бродячие животные в этой местности — настоящая проблема.

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