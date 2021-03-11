Пробки в Новосибирске на вечер 11 марта 2021 года: затор на улице Восход

Большие пробки на кольце на площади Карла Маркса.
Фото: Андрей ЗАМАХИН
Пробки в Новосибирске на вечер 11 марта 2021 года сковали город. Сейчас они достигли отметки 8 баллов.
— На правом берегу большие заторы на улице Восход, Фабричной и Кирова. Большая пробка на улице Ипподромская и Орджоникидзе. На площади Калинина тоже есть трудности с выездом на улицу Красный проспект, — сообщает сервис «2ГИС».
В сторону левого берега большая пробка на Димитровском мосту. С площади Энергетиков сложно проехать на улицу Широкая и Станционная. На улице Троллейной так же образовались заторы. Так же автомобилистам придется долго постоять на кольце на площади Маркса. Причина этому авария — автобус столкнулся с фурой.
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