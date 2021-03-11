Пробки в Новосибирске на вечер 11 марта 2021 года: затор на улице Восход

Большие пробки на кольце на площади Карла Маркса. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Пробки в Новосибирске на вечер 11 марта 2021 года сковали город. Сейчас они достигли отметки 8 баллов.

— На правом берегу большие заторы на улице Восход, Фабричной и Кирова. Большая пробка на улице Ипподромская и Орджоникидзе. На площади Калинина тоже есть трудности с выездом на улицу Красный проспект, — сообщает сервис «2ГИС».

В сторону левого берега большая пробка на Димитровском мосту. С площади Энергетиков сложно проехать на улицу Широкая и Станционная. На улице Троллейной так же образовались заторы. Так же автомобилистам придется долго постоять на кольце на площади Маркса. Причина этому авария — автобус столкнулся с фурой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.